Ученые: Голод повышает производительность труда

К неожиданным выводам пришли ученые из Университета Джона Хопкинса. Они выяснили, что голодание улучшает функции мозга и повышает производительность труда.
В эксперименте приняли участие более 1600 сотрудников Силиконовой долины в Калифорнии. Они отказались от пищи на 60 часов для более продуктивной работы в офисе.
В понедельник вечером весь коллектив сел на диету. Голодание длилось до среды. В результате вторник стал «супер производительным», пишет vistanews.ru.
В то же время ученые считают, что объяснять скачек производительности только голодом нельзя. Есть множество других факторов.
Кроме того необходимо провести дополнительные исследования по влиянию голодания на состояние организма.
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