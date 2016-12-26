Ученые: Голод повышает производительность труда

К неожиданным выводам пришли ученые из Университета Джона Хопкинса. Они выяснили, что голодание улучшает функции мозга и повышает производительность труда.

В эксперименте приняли участие более 1600 сотрудников Силиконовой долины в Калифорнии. Они отказались от пищи на 60 часов для более продуктивной работы в офисе.

В понедельник вечером весь коллектив сел на диету. Голодание длилось до среды. В результате вторник стал «супер производительным», пишет vistanews.ru.

В то же время ученые считают, что объяснять скачек производительности только голодом нельзя. Есть множество других факторов.

Кроме того необходимо провести дополнительные исследования по влиянию голодания на состояние организма.