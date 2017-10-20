Ученые: готовьтесь к смертельному метеоритному дождю

Метеоритные дожди – это обломки, которые оставили планеты в пространстве во время их приближения к Солнцу. Некоторые из них попадают в верхние слои атмосферы Земли, и, сгорая, начинают ярко светиться. Но никто не подозревает, что это фееричное природное явление может убить все живое на нашей планете…

Ученые сообщили, что большинство из них очень маленькие и успевают сгореть, прежде чем долететь до Земли, в тоже время все они в сумме могут уничтожить нашу планету, пишет ToDay News Ufa.

Люди уже сталкивались с катастрофой, когда упал Челябинский метеорит. Специалисты предупреждают, что настоящая угроза впереди. Эксперты на данный момент проводят масштабные исследования за небесными телами.

Ученые предупреждают, что глобальная катастрофа произойдет, когда хотя бы два подобных метеорита приблизятся и упадут на Землю. Это приведет к ядерной зиме на планете, разрушится озоновый слой и все живое вымрет, так как останется без защиты от ультрафиолетовых лучей.