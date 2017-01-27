Ученые: «говорящие» фамилии могут изменить судьбу

Исследователи из Ирландии выдвинули гипотезу о том, что фамилия может оказывать влияние на ход судьбы ее владельца.
Например, люди с фамилией Фэтт, что в переводе означает жир, чаще всего страдают от ожирения.
Исследователи не проводили изучения в других странах, и поэтому пока что нет возможности для сравнения.
Эксперты пришли к выводу, что фамилия имеет большое влияние на качество жизни и самочувствие у людей.
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