Ученые: «говорящие» фамилии могут изменить судьбу

Исследователи из Ирландии выдвинули гипотезу о том, что фамилия может оказывать влияние на ход судьбы ее владельца.

Например, люди с фамилией Фэтт, что в переводе означает жир, чаще всего страдают от ожирения.

Исследователи не проводили изучения в других странах, и поэтому пока что нет возможности для сравнения.

Эксперты пришли к выводу, что фамилия имеет большое влияние на качество жизни и самочувствие у людей.