Ученые: инопланетяне «впали в летнюю спячку»

Группа ученых дала необычное объяснение парадоксу Ферми, то есть — ненаблюдаемости человечеством инопланетян. Примечательно, по словам специалистов, инопланетяне якобы «впадают в летнюю спячку».

Таким образом, в настоящее время внеземные цивилизации пассивны, поскольку ждут наступления «будущих космических эр», пишет Лента.ру.

Согласно гипотезам исследователей, во Вселенной существует множество инопланетных цивилизаций, возникших ранее земной. Причем уровень развития у них на порядок выше.

Инопланетяне могут контактировать между собой, но ненаблюдаемы для человека, считают ученые.