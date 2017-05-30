Ученые: инопланетяне «впали в летнюю спячку»

Группа ученых дала необычное объяснение парадоксу Ферми, то есть — ненаблюдаемости человечеством инопланетян. Примечательно, по словам специалистов, инопланетяне якобы «впадают в летнюю спячку».
Таким образом, в настоящее время внеземные цивилизации пассивны, поскольку ждут наступления «будущих космических эр», пишет Лента.ру.
Согласно гипотезам исследователей, во Вселенной существует множество инопланетных цивилизаций, возникших ранее земной. Причем уровень развития у них на порядок выше.
Инопланетяне могут контактировать между собой, но ненаблюдаемы для человека, считают ученые.
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