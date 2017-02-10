Ученые: IQ первенцев большем, чем у младших детей

Группа исследователей выразила уверенность в том, что первенцы намного способнее своих младших братьев и сестер.
Участие в эксперименте приняли более пяти тысяч жителей США. Ученые проанализировали статистический отчет Бюро труда США за 14 лет.
Эксперты выдвинули гипотезу о том, что такая особенность у первенцев определяется из-за концентрации внимания родителей.
Ученые заметили, что со своим первым ребенком родители гораздо чаще играют в развивающие игры, также им чаще читают детскую литературу, тем самым с самого раннего возраста идет развитие IQ ребенка, передает наш сайт.
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