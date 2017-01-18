Ученые исследуют «смайл-культуру» в Сети

Социологи выдвинули гипотезу о том, что характер людей можно выявить по смайлам, эмодзи, мемам и прочим средствам «невербальной коммуникации».

По словам экспертов, люди используют эмодзи для подчеркивания эмоций. Смайлы могут отображать черты характера.

Данными средствами пользуется примерно 90% пользователей сети.