Ученые исследуют «смайл-культуру» в Сети

Социологи выдвинули гипотезу о том, что характер людей можно выявить по смайлам, эмодзи, мемам и прочим средствам «невербальной коммуникации».
По словам экспертов, люди используют эмодзи для подчеркивания эмоций. Смайлы могут отображать черты характера.
Данными средствами пользуется примерно 90% пользователей сети.
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