Ученые из Алтайского края ищут голосовые подделки

Систему обнаружения голосовых подделок разработали молодые ученые Алтайского края. Проект они реализуют на базе опорного вуза Алтайского государственного университета.

На сайте образовательного учреждения сказано, что новая система обнаружения голосовых подделок позволит установить личность человека по голосу и проверить, подвергалась ли данная голосовая запись редактированию. За два с половиной года, что идет работа над проектом, исследователи добились значительных успехов. Уже созданы аналитические модули, позволяющие обнаруживать подделки и искать в речи образцы, записанные на диктофон, с 12% вероятностью ошибки. В целом, система направлена на борьбу с мошенничеством.

В основе технологии лежат методы машинного обучения, которые на основании характеристик голоса выявляют голосовые подделки. В настоящее время биометрические технологии активно развиваются и используются в качестве подходов к идентификации личности по биометрическим данным (голосовой пароль). Например, для подтверждения личности в мобильных приложениях на режимных объектах, в банковской сфере, для подтверждения личности в контактных-центрах и т.д.

Барнаул