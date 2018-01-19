Ученые из Новосибирска придумали электронную пушку для лечения рака

Специалисты из Института ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН в Новосибирске создали электронную пушку, с помощью которой собираются лечить тяжелые заболевания, в том числе онкологические.

Эффективность метода в 2017 году проверили на животных, пишет «Российская газета». Ученые выясняли, как действуют терапевтические дозы излучения, добавляли в кровь животных наночастицы и кислород, смотрели на изменения. Были установлены способы повысить выживаемость при такой дозе облучения.

Сейчас ученые создают пучок определенной частоты, который позволит убивать раковые клетки с наименьшим вредом для организма.