Ученые из Новосибирска придумали электронную пушку для лечения рака

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2018 11:46

Специалисты из Института ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН в Новосибирске создали электронную пушку, с помощью которой собираются лечить тяжелые заболевания, в том числе онкологические.

Эффективность метода в 2017 году проверили на животных, пишет «Российская газета». Ученые выясняли, как действуют терапевтические дозы излучения, добавляли в кровь животных наночастицы и кислород, смотрели на изменения. Были установлены способы повысить выживаемость при такой дозе облучения.

Сейчас ученые создают пучок определенной частоты, который позволит убивать раковые клетки с наименьшим вредом для организма.

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Александр
Автор: Александр Январь 19, 2018 11:46
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