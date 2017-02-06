Ученые из России нашли способ уничтожить опухоль

Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 14:45

Группа ученых из Владивостока создала лекарство, которое может бороться с различными опухолями и инфекциями.

Основной компонент препарата — морские иглокожие — кукумарии, более известные как морской огурец. Отмечается, что в них содержится кальций, фосфор, йод, хлор. 

Доклинические испытания препарата проводились на протяжении более 30 лет. Эксперты провели опыты на грызунах и получили положительные результаты.

Ранее международная группа ученых, в состав которой вошли российские специалисты, выяснила, что витамин B2 открывает широкие перспективы для лечения рака. Исследование проводилось при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ).

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Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 14:45
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