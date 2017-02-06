Ученые из России нашли способ уничтожить опухоль

Группа ученых из Владивостока создала лекарство, которое может бороться с различными опухолями и инфекциями.
Основной компонент препарата — морские иглокожие — кукумарии, более известные как морской огурец. Отмечается, что в них содержится кальций, фосфор, йод, хлор.
Доклинические испытания препарата проводились на протяжении более 30 лет. Эксперты провели опыты на грызунах и получили положительные результаты.
Ранее международная группа ученых, в состав которой вошли российские специалисты, выяснила, что витамин B2 открывает широкие перспективы для лечения рака. Исследование проводилось при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ).
Читайте также
- Самые опасные для психики диеты обнародованы учеными 0 24.Янв
- Таланты человека можно определить по цвету глаз — ученые 0 27.Дек
- Следы НЛО заметили в небе над Италией. Опубликовано видео 0 12.Янв
- Регулярная чистка зубов продлевает жизнь на шесть лет 0 02.Фев
- Ученые: Вегетарианство приводит к уменьшению мозга 0 07.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий