Ученые из России нашли способ уничтожить опухоль

Группа ученых из Владивостока создала лекарство, которое может бороться с различными опухолями и инфекциями.

Основной компонент препарата — морские иглокожие — кукумарии, более известные как морской огурец. Отмечается, что в них содержится кальций, фосфор, йод, хлор.

Доклинические испытания препарата проводились на протяжении более 30 лет. Эксперты провели опыты на грызунах и получили положительные результаты.

Ранее международная группа ученых, в состав которой вошли российские специалисты, выяснила, что витамин B2 открывает широкие перспективы для лечения рака. Исследование проводилось при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ).