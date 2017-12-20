Ученые из Сибири придумали, как увеличить мощность электросетей

Александр
Автор: Александр Декабрь 20, 2017 11:46

Материал, который при комнатной температуре обладает удивительными сверхпроводящими способностями, удалось получить ученым из Сибирского федерального университета (СФУ) и Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН. До этого подобный эффект достигался только при очень низких температурах.

Как передает ТАСС, данное оборудование не только увеличивает удельную мощность тока, но и его плотность, а также улучшает характеристики электросетей в целом. Новая разработка способна открыть путь к электротехническому оборудованию следующего поколения. Теперь есть все предпосылкии для разработки высокоэффективных видов электротехники.

Справка

Сверхпроводимость — это способность некоторых материалов проводить ток с нулевым сопротивлением. Сверхпроводники используют для создания мощного магнитного поля — например в маглевах, поездах, которые левитируют на магнитной подушке, в ускорителях частиц, в томографах для медицинской диагностики.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 20, 2017 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Анастасия

    Анастасия

    Платно... Везде на юриста платно

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Странная статья, что необычного в вакансии акушерка или диетическая медсестра?

    Читать статью
  • виктор

    виктор

    как купить этот стул-стремнкуя

    Читать статью
  • малик

    малик

    ужасная игра

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии