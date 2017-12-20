Ученые из Сибири придумали, как увеличить мощность электросетей

Материал, который при комнатной температуре обладает удивительными сверхпроводящими способностями, удалось получить ученым из Сибирского федерального университета (СФУ) и Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН. До этого подобный эффект достигался только при очень низких температурах.

Как передает ТАСС, данное оборудование не только увеличивает удельную мощность тока, но и его плотность, а также улучшает характеристики электросетей в целом. Новая разработка способна открыть путь к электротехническому оборудованию следующего поколения. Теперь есть все предпосылкии для разработки высокоэффективных видов электротехники.

Справка

Сверхпроводимость — это способность некоторых материалов проводить ток с нулевым сопротивлением. Сверхпроводники используют для создания мощного магнитного поля — например в маглевах, поездах, которые левитируют на магнитной подушке, в ускорителях частиц, в томографах для медицинской диагностики.