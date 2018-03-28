Ученые изобрели «накладной зуб», контролирующий питание

Американские ученые сумели разработать пищевой сенсор, крепящийся на зубе. Этот необычный гаджет размером чуть больше песчинки способен определять состав продуктов, которые ест человек.
У миниатюрного датчика размеры – 2 на 2 мм. Его крепят к зубу. Когда человек употребляет пищу, частички еды попадают на устройство, а оно, в свою очередь, присылает информацию о составе на компьютер, при помощи радиопередатчика. Об этом сообщается в журнале Advanced Materials.
Специалисты уже успешно провели тестирование нанозуба. Испытуемые примеряли «накладной зуб» и принимали пищу. Во всех случаях гаджет сообщал состав продуктов. Ученые считают, что в будущем устройство можно будет использовать в медицине и в быту. С его помощью, например, врач сможет проверять, какую пищу принимает пациент. Гаджет пригодится и тем, кто сидит на диетах.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Дмитрий
Отличная статьяЧитать статью
-
Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
-
галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
-
Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
-
Gang
Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий