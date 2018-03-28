Ученые изобрели «накладной зуб», контролирующий питание

Американские ученые сумели разработать пищевой сенсор, крепящийся на зубе. Этот необычный гаджет размером чуть больше песчинки способен определять состав продуктов, которые ест человек.

У миниатюрного датчика размеры – 2 на 2 мм. Его крепят к зубу. Когда человек употребляет пищу, частички еды попадают на устройство, а оно, в свою очередь, присылает информацию о составе на компьютер, при помощи радиопередатчика. Об этом сообщается в журнале Advanced Materials.

Специалисты уже успешно провели тестирование нанозуба. Испытуемые примеряли «накладной зуб» и принимали пищу. Во всех случаях гаджет сообщал состав продуктов. Ученые считают, что в будущем устройство можно будет использовать в медицине и в быту. С его помощью, например, врач сможет проверять, какую пищу принимает пациент. Гаджет пригодится и тем, кто сидит на диетах.