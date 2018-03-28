Ученые изобрели «накладной зуб», контролирующий питание

Александр
Автор: Александр Март 28, 2018 23:45

Американские ученые сумели разработать пищевой сенсор, крепящийся на зубе. Этот необычный гаджет размером чуть больше песчинки способен определять состав продуктов, которые ест человек.

У миниатюрного датчика размеры – 2 на 2 мм. Его крепят к зубу. Когда человек употребляет пищу, частички еды попадают на устройство, а оно, в свою очередь, присылает информацию о составе на компьютер, при помощи радиопередатчика. Об этом сообщается в журнале Advanced Materials.

Специалисты уже успешно провели тестирование нанозуба. Испытуемые примеряли «накладной зуб» и принимали пищу. Во всех случаях гаджет сообщал состав продуктов. Ученые считают, что в будущем устройство можно будет использовать в медицине и в быту. С его помощью, например, врач сможет проверять, какую пищу принимает пациент. Гаджет пригодится и тем, кто сидит на диетах.

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Александр
Автор: Александр Март 28, 2018 23:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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