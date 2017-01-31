Ученые изучат ранее не известные памятники археологии в Белокурихе

Ученые АлтГУ изучат ранее не известные археологические памятники разных исторических периодов на территории Белокурихи. Еще со времен каменного века этот район был привлекателен человеку.

Как рассказали в пресс-службе вуза, археологи АлтГУ обследовали территорию планируемых туристических субкластеров Белокуриха 2 и 3. В непосредственной близости от курорта, в районе выхода реки Песчаная из алтайских гор, сосредоточен археологический микрорайон, где присутствует максимальное количество памятников разных исторических периодов.

Это объекты, начиная с каменного века, так называемый Зуев ручей, могильники тюркского времени Красный Городок и вплоть до этнографической современности. До 50 – 60-х годов прошлого века весь фас гор в районе Белокурихи являлся одним сплошным погребальным полем кочевых культур.

Новости Белокурихи