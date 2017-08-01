Ученые: К концу века изменения климата приведут к необратимым последствиям

К началу следующего столетия среднегодовая температура на Земле вырастет не менее, чем на два градуса, что приведет к необратимым последствиям. К такому выводу пришли американские климатологи.

В журнале Nature Climate Change опубликовали исследование, которое показывает, что повышение температуры на два градуса – это еще самый оптимистичный вариант. И он сбудется только в том случае, если мир пойдет на самые радикальные меры. В следующие 80 лет нужно максимально ограничить выброс парниковых газов, пишет «РИА Новости».

В декабре 2015 года 196 стран заключили в Париже соглашение по климату. В апреле в Нью-Йорке подписи под документом поставили более 170 государств, включая США. Если все стороны выполнят условия договора, то потепление к концу столетия составит 1,5 градуса.

Однако климатолог из университета Вашингтона в Сиэтле Адриан Рафтери и его коллеги утверждают, что такой прогноз неисполним. Они подсчитали, как растет ВВП и экономика ведущих стран на деле.

Используя данные наблюдения за последние 50 лет, они сумели спрогнозировать, как уровень СО2 изменится к 2100 году. Оказалось, чтобы достичь планку в 1,5 градуса, нужно, чтобы в 21 веке США и ЕС показали нулевой рост объема выбросов парниковых газов. Также отмечается, что Россия и Япония могут еще уложиться в предложенные квоты.

По оценкам ученых, скорее всего температура вырастет не на 2 градуса, а на 3,2-4,9 градуса. Тогда начнутся необратимые изменения климата.

Отметим, результатом глобального потепления становится повышение уровня моря, изменение количества и характера осадков, увеличение пустынь. Учащаются случаи экстремальных погодных явлений.