Ученые: К концу века изменения климата приведут к необратимым последствиям

Александр
Автор: Александр Август 1, 2017 19:45

К началу следующего столетия среднегодовая температура на Земле вырастет не менее, чем на два градуса, что приведет к необратимым последствиям. К такому выводу пришли американские климатологи. 

В журнале Nature Climate Change опубликовали исследование, которое показывает, что повышение температуры на два градуса – это еще самый оптимистичный вариант. И он сбудется только в том случае, если мир пойдет на самые радикальные меры. В следующие 80 лет нужно максимально ограничить выброс парниковых газов, пишет «РИА Новости».  

В декабре 2015 года 196 стран заключили в Париже соглашение по климату. В апреле в Нью-Йорке подписи под документом поставили более 170 государств, включая США. Если все стороны выполнят условия договора, то потепление к концу столетия составит 1,5 градуса.

Однако климатолог из университета Вашингтона в Сиэтле Адриан Рафтери и его коллеги утверждают, что такой прогноз неисполним. Они подсчитали, как растет ВВП и экономика ведущих стран на деле.

Используя данные наблюдения за последние 50 лет, они сумели спрогнозировать, как уровень СО2 изменится к 2100 году. Оказалось, чтобы достичь планку в 1,5 градуса, нужно, чтобы в 21 веке США и ЕС показали нулевой рост объема выбросов парниковых газов. Также отмечается, что Россия и Япония могут еще уложиться в предложенные квоты.

По оценкам ученых, скорее всего температура вырастет не на 2 градуса, а на 3,2-4,9 градуса. Тогда начнутся необратимые изменения климата.

Отметим, результатом глобального потепления становится повышение уровня моря, изменение количества и характера осадков, увеличение пустынь. Учащаются случаи экстремальных погодных явлений. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Август 1, 2017 19:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нурбек

    Нурбек

    Цена вопроса

    Читать статью
  • Софья

    Софья

    Какой проходной балл? / Строений балл?

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии