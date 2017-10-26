Ученые: К Земле несутся пять статуй Свободы в виде астероида

Несколько дней назад астрономы увидели астероид, который стремительно приближается к Земле. Но удивляет не только это. Наблюдая за ним, астрономы сделали увлекательное открытие: астероид гигантских размеров. Его габариты можно сравнить с пятью статуями Свободы, установленными в Нью-Йорке.

Как пишет ToDay News Ufa, 26 октября космическое тело с названием 2017 QV34 приблизится на максимальное расстояние к Земле. Предполагается, тело достигает 470 метров, и его орбита нестабильна. Скорость движения смертоносного объекта равна 7 километрам в секунду, говорят исследователи.

Хочется надеяться, что ученые в ходе наблюдений отметят, что астероид безопасен и жителям нашей планеты ничего не угрожает. Космическое тело пронесется как другие мимо Земли, и нам снова улыбнется удача.