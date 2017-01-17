Ученые: как Земля будет выглядеть через 250 миллионов лет

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 04:45

Согласно предположениям специалистов, мировой океан исчезнет и сформируется мега-континент под названием Амазиа путем слияния США и Южной Америки.  

Росс Митчелл из университета Куртин в Перте, Австралия, в 2012 году помог описать механику того, как может возникнуть Амазия.

Митчелл сказал, что может быть несколько этапов, которые могли бы привести к формированию мегаконтинента. «Сначала Америка должна соединится вместе, после чего мигрировать на север, что привело бы к столкновению с Европой и Азией. Австралия будет продолжать движение на север и сблизится с Индией», — писал Митчелл в научном журнале Nature.

Ученые обнаружили, что Северный Ледовитый океан и Карибское море исчезнут, когда Америка объединится, так как они двигаются на север, передает портал наш сайт.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 04:45
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