Ученые: как Земля будет выглядеть через 250 миллионов лет

Согласно предположениям специалистов, мировой океан исчезнет и сформируется мега-континент под названием Амазиа путем слияния США и Южной Америки.

Росс Митчелл из университета Куртин в Перте, Австралия, в 2012 году помог описать механику того, как может возникнуть Амазия.

Митчелл сказал, что может быть несколько этапов, которые могли бы привести к формированию мегаконтинента. «Сначала Америка должна соединится вместе, после чего мигрировать на север, что привело бы к столкновению с Европой и Азией. Австралия будет продолжать движение на север и сблизится с Индией», — писал Митчелл в научном журнале Nature.

Ученые обнаружили, что Северный Ледовитый океан и Карибское море исчезнут, когда Америка объединится, так как они двигаются на север, передает портал наш сайт.

Фото: pixabay.com