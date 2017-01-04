Ученые: конец света наступит в октябре 2017 года

Ученый Дэвид Мид сделал сенсационное заявление о том, что октябре 2017 года планета Нибиру поразит Землю.

По сообщениям СМИ, многие магнаты и миллиардеры строят бункеры, чтобы пережить столкновение. Однако многие не верят в апокалипсис, ведь сообщения о глобальных катастрофах передают каждый год.

Сам Мид рассказал: «Общественность держат в темноте намеренно, чтобы избежать паники. Землетрясения резко возросли как по количеству, так и по интенсивности. Грозовые системы умножаются по типу, интенсивности и размеру. Провалы и трещины появляются в земной коре. Тепловые волны становятся все сильнее и длятся дольше».

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