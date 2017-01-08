Ученые: красивые люди реже болеют

Ученые из научно-исследовательского университета Цинциннати выяснили, что у красивых людей реже диагностируют различные заболевания.

В частности, они меньше страдают артериальным давлением, астмой, сахарному диабету и депрессии. Кроме того, у таких людей меньше комплексов и высокая самооценка. Поэтому они меньше подвержены депрессии и реже страдают от стрессов.

К таким выводам ученые пришли по результатам масштабного исследования, в котором приняли участие порядка 15 тысяч добровольцев в возрасте до 35 лет.

Специалисты отмечают это хорошей генетикой красивых людей. Кроме того, у привлекательных мужчин и женщин отсутствует лишний вес, который, как правило, является сопутствующим признаком многих заболеваний, или ведет к ним.

Фото: pixabay.com