Ученые: лишние килограммы влияют на качество сна

Специалисты из Австралии провели эксперимент и пришли к выводу, что ожирение негативно сказывается на продолжительности и качестве сна человека.
Участие в исследовании приняли 42 добровольца с избыточным весом. Выяснилось, что по мере снижения массы тела у подопытных повышалась сонливость днем.
Эффект сохранялся как при естественном похудении благодаря диете, так и при избавлении от лишнего веса в результате хирургического вмешательства, передает riafan.ru.
Ранее ученые Питтбургского университета выяснили главную причину ожирения. Оказывается, лишний вес заложен в генах и передается по наследству.
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