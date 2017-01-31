Ученые: лишние килограммы влияют на качество сна

Специалисты из Австралии провели эксперимент и пришли к выводу, что ожирение негативно сказывается на продолжительности и качестве сна человека.

Участие в исследовании приняли 42 добровольца с избыточным весом. Выяснилось, что по мере снижения массы тела у подопытных повышалась сонливость днем.

Эффект сохранялся как при естественном похудении благодаря диете, так и при избавлении от лишнего веса в результате хирургического вмешательства, передает riafan.ru.

Ранее ученые Питтбургского университета выяснили главную причину ожирения. Оказывается, лишний вес заложен в генах и передается по наследству.