Ученые: мозг человека развивается вплоть до 30 лет

Американские ученые из Гарвардского университета доказали, что мозг человека продолжает активно развиваться вплоть до 30 лет. Такой вывод они сделали на основании серии исследований.
Только после этого возраста начинает замедляться развитие областей мозга, отвечающих за внимание, принятие решений и оценку рисков. При этом развитие среднего мозга практически не заканчивается.
До 20-30 лет идет утолщение белого вещества и истончение серого вещества. Образуются связи между разными областями мозга, мозг начинает работать эффективнее.
После 30 лет продолжает развиваться префронтальная кора. Она связана с вниманием, планированием, принятием решений, мышлением, личностным развитием, оценкой рисков и кратковременной памятью, пишет rosbalt.ru.
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Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
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Саша
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Валентин
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Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
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