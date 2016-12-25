Ученые: мозг человека развивается вплоть до 30 лет

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 16:45

Американские ученые из Гарвардского университета доказали, что мозг человека продолжает активно развиваться вплоть до 30 лет. Такой вывод они сделали на основании серии исследований.

Только после этого возраста начинает замедляться развитие областей мозга, отвечающих за внимание, принятие решений и оценку рисков. При этом развитие среднего мозга практически не заканчивается.

До 20-30 лет идет утолщение белого вещества и истончение серого вещества. Образуются связи между разными областями мозга, мозг начинает работать эффективнее.

После 30 лет продолжает развиваться префронтальная кора. Она связана с вниманием, планированием, принятием решений, мышлением, личностным развитием, оценкой рисков и кратковременной памятью, пишет rosbalt.ru.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 16:45
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  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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  • Саша

    Саша

    Вы супер

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  • Валентин

    Валентин

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