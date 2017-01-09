Ученые: Мужчины начинают взрослеть после 40 лет

Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 20:46

Ученые из Великобритании удалось установить, до какого возраста мужчина ведет себя как ребенок.

Выяснилось, период взросления мужчин начинает после того, как им исполняется 40 лет.

По словам экспертов,  до этого времени мужчины основном безответственные и не готовы отвечать за собственную жизнь и окружающих.

Согласно результатам исследования, большинство мужчин, которым еще не исполнилось 40 лет, проявляют интерес к компьютерным играм и мультикам.

К слову, женщины начинают взрослеть уже после 30-ти.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 20:46
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  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

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  • Нет только после 11 кл

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  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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  • Саша

    Саша

    Вы супер

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  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

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