Ученые: Мужчины начинают взрослеть после 40 лет

Ученые из Великобритании удалось установить, до какого возраста мужчина ведет себя как ребенок.
Выяснилось, период взросления мужчин начинает после того, как им исполняется 40 лет.
По словам экспертов, до этого времени мужчины основном безответственные и не готовы отвечать за собственную жизнь и окружающих.
Согласно результатам исследования, большинство мужчин, которым еще не исполнилось 40 лет, проявляют интерес к компьютерным играм и мультикам.
К слову, женщины начинают взрослеть уже после 30-ти.
Фото: pixabay.com
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