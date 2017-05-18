Ученые: на Марсе идут ураганные ливни

Американские исследователи доказали, что на Марсе была атмосфера. Более того, на планете шли дожди.

По мнению экспертов, атмосферное давление на Марсе было как минимум в четыре раза выше земного, передают «Актуальные Новости». Спустя некоторое время ливни превратились в ураганные. Таким образом, Марс непригоден для жизни из-за стихийных погодных условий.

Ранее сообщалось, в ночь с 22 на 23 мая Марс приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние.

Как отмечают ученые, это обычно происходит раз в 11 — 15 лет. Марс и Земля окажутся на минимальном расстоянии друг от друга в 0,51 а.е. (76,29 млн км). Причем наблюдать необычное астрономическое явление можно будет с 18 мая по 3 июня.

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