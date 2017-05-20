Ученые: на Марсе нашли уникальный кассовый аппарат

Уфологи в Британии уверяют, что нашли на Марсе необычную находку – кассовый аппарат. Фотографии выложили в Сеть, они сделаны марсоходом Curiosity.

По мнению специалистов, на снимке предмет, который отдаленно напоминает магазинную кассу 1940-х годов. Среди интернет-пользователей разгорелись бурные обсуждения, многие из которых утверждают, что на фото обычный камень.

Американские исследователи ранее доказали, что на Марсе была атмосфера. Более того, на планете шли дожди. По мнению экспертов, атмосферное давление на Марсе было как минимум в четыре раза выше земного.

Ранее сообщалось, в ночь с 22 на 23 мая Марс приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние. Как отмечают ученые, это обычно происходит раз в 11 — 15 лет.

Фото: pixabay.com