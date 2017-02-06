Ученые: на рост человека влияют гены

В исследовании по определения факторов, которые влияют на рост, приняли участие 700 тысяч человек.
В результате исследования стало понятно, что существуют 250 тысяч генетических вариаций и 83 изменения ДНК, влияющих на человеческий рост.
По мнению экспертов, в будущем люди столкнуться с проблемами из-за собственного роста.
Кстати, большинство жителей нашей планеты имеют высокий рост.
У высоких людей риск возникновения опасных заболеваний — рак, сахарный диабет, сердечная недостаточность, гораздо выше, чем у людей со средним ростом, передает портал наш сайт.
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