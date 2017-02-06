Ученые: на рост человека влияют гены

Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 21:45

В  исследовании по определения факторов, которые влияют на рост,  приняли участие 700 тысяч человек.

В результате исследования стало понятно, что существуют 250 тысяч генетических вариаций и 83 изменения ДНК, влияющих на человеческий рост.

По мнению экспертов, в будущем люди столкнуться с проблемами из-за собственного роста.

Кстати,  большинство жителей нашей планеты имеют высокий рост.

У высоких людей риск возникновения опасных заболеваний — рак, сахарный диабет, сердечная недостаточность, гораздо выше, чем у людей со средним ростом, передает портал наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 21:45
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