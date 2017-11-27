Ученые нашли атмосферу у планеты-алмаза в созвездии Рака

Александр
Автор: Александр Ноябрь 27, 2017 23:45

Американское космическое агентство NASA, что в созвездии Рака найдена планета 55 Cnc e с подобием атмосферы. По размерам и массе она немного уступает Солнцу, а ее поверхность раскалена до тысяч градусов Цельсия. 

Исследования показали, что в составе этой планеты углерода двое больше, чем кислорода, пишет «РИА Новости».

Масса планеты вдвое больше Земли, и она находится достаточно близко к своему светилу, но всегда смотрит на него одной стороной. Состоит эта планета из графита и алмазов. Также в составе есть карбиды и силикаты, у планеты огромное железное ядро.

Что интересно, алмазы составляют почти треть вещества планеты. Темная сторона на 900 градусов Цельсия холоднее «солнечной». Это указало на то, что у 55 Cnc e на самом деле есть атмосфера. Но ее состав ученым пока неизвестен.

Ученые прозвали 55 Cnc e суперземлей и планетой-алмазом.

Фото: NASA. 

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 27, 2017 23:45
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