Ученые нашли атмосферу у планеты-алмаза в созвездии Рака

Американское космическое агентство NASA, что в созвездии Рака найдена планета 55 Cnc e с подобием атмосферы. По размерам и массе она немного уступает Солнцу, а ее поверхность раскалена до тысяч градусов Цельсия.
Исследования показали, что в составе этой планеты углерода двое больше, чем кислорода, пишет «РИА Новости».
Масса планеты вдвое больше Земли, и она находится достаточно близко к своему светилу, но всегда смотрит на него одной стороной. Состоит эта планета из графита и алмазов. Также в составе есть карбиды и силикаты, у планеты огромное железное ядро.
Что интересно, алмазы составляют почти треть вещества планеты. Темная сторона на 900 градусов Цельсия холоднее «солнечной». Это указало на то, что у 55 Cnc e на самом деле есть атмосфера. Но ее состав ученым пока неизвестен.
Ученые прозвали 55 Cnc e суперземлей и планетой-алмазом.
Фото: NASA.
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