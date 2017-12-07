Ученые нашли безобидное средство, провоцирующее рак

Ученые из Гарвардского университета и Университета Пуэрто-Рико пришли к выводу, что обычный ополаскиватель для полости рта может уничтожить полезные бактерии и спровоцировать заболевание диабетом, онкологией и развитие ожирения.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на научное издание Science Direct, исследователи провели эксперимент, в котором участвовали более 1200 человек в возрасте от 40 до 65 лет. Все они страдали ожирением и имели высокий риск развития диабета. Со временем процент заболевания диабетом вырос до 20% именно среди тех, кто пользовался ополаскивателем для полости рта раз в день, а те, кто использовал жидкость утром и вечером, увеличили свой риск до 30%. В свою очередь сахар является одной из причин развития агрессивного типа рака.

К полезным бактериям, которых может «убить» ополаскиватель для полости рта, относятся вырабатывающие оксид азота. Он участвует в процессах обмена веществ и регулирует уровень сахара в крови.