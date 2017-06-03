Ученые нашли дешевый способ не стареть долгое время

Исследователи из США утверждают, что им удалось обнаружить способ сохранения вечной молодости кожи человека.
Как известно, до последнего времени биологам не удавалось найти действенное средство для омолаживания, се попытки заканчивались провалом.
Недавно специалисты заявили, что краситель метиленовый синий замедляет старение в культивируемых клетках кожи человека и искусственно моделируемой ткани, передает Лента.ру.
Кстати, новое открытие может бороться с редким наследственным заболеванием — истончением кожи у больных прогерией.
Среди положительных качеств, средство снижает деградацию фибробластов — клеток, производящих коллаген.
В ближайшее время биологи будут работать над кремом с добавлением этого красителя.
Фото: pixabay.com
Читайте также
- Ледипасвир в Москве на сайте аптеки Индия Экспресс по цене от производителя 0 26.Май
- Ученые: Мужчины начинают взрослеть после 40 лет 0 09.Янв
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь 0 08.Янв
- Ученые рассказали, как реклама фастфуда влияет на детей 0 23.Дек
- Ученые нашли в океане бессмертную медузу 0 21.Мар
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Дмитрий
Для кухни брал сплит-систему на сплит-складе. Хорошая цена для Краснодара.Читать статью
-
Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.
А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?Читать статью
-
ШУРИК
на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)Читать статью
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий