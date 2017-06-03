Ученые нашли дешевый способ не стареть долгое время

Исследователи из США утверждают, что им удалось обнаружить способ сохранения вечной молодости кожи человека.

Как известно, до последнего времени биологам не удавалось найти действенное средство для омолаживания, се попытки заканчивались провалом.

Недавно специалисты заявили, что краситель метиленовый синий замедляет старение в культивируемых клетках кожи человека и искусственно моделируемой ткани, передает Лента.ру.

Кстати, новое открытие может бороться с редким наследственным заболеванием — истончением кожи у больных прогерией.

Среди положительных качеств, средство снижает деградацию фибробластов — клеток, производящих коллаген.

В ближайшее время биологи будут работать над кремом с добавлением этого красителя.

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