Ученые нашли эффективные способы засыпать вовремя

Группа ученых из США провела исследование и нашла способ, помогающий людям засыпать вовремя.

По мнению специалистов, очень хорошо быстрому засыпанию способствуют вылазки на природу в выходные дни.

Кроме того, следует больше времени проводить на солнечном свете, а вечером ограничить электрическое освещение.

Эксперты пояснили, что влияние на сон оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови человека. Изменение количества этого гормона в свою очередь зависит от освещения.

Ранее сообщалось, что американские ученые в ходе ряда исследований выявили неожиданные причины плохого сна. Оказывается виновник – плохое питание.