Ученые нашли эффективные способы засыпать вовремя

Группа ученых из США провела исследование и нашла способ, помогающий людям засыпать вовремя.
По мнению специалистов, очень хорошо быстрому засыпанию способствуют вылазки на природу в выходные дни.
Кроме того, следует больше времени проводить на солнечном свете, а вечером ограничить электрическое освещение.
Эксперты пояснили, что влияние на сон оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови человека. Изменение количества этого гормона в свою очередь зависит от освещения.
Ранее сообщалось, что американские ученые в ходе ряда исследований выявили неожиданные причины плохого сна. Оказывается виновник – плохое питание.
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