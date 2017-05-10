Ученые нашли эффективный способ победить старение

Исследователи из Великобритании выразили уверенность в том, что горячая ванна может способствовать замедлению процесса старения.
Объясняется данный феномен тем, что горячая вода уменьшает уровень гормона стресса в организме, вызывающий преждевременное старение. Кстати, для наиболее выраженного эффекта необходимо полностью погружаться в горячую воду.
Ранее выяснилось, что при занятиях спортом и принятии горячей ванны тратится примерно одинаковое количество калорий. Более того, периодическое посещение горячей ванны ведет к существенному снижению уровня сахара в крови.
Фото: pixabay.com
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Светлана
ДаЧитать статью
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Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
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Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
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Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
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КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
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