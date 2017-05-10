Ученые нашли эффективный способ победить старение

Исследователи из Великобритании выразили уверенность в том, что горячая ванна может способствовать замедлению процесса старения.

Объясняется данный феномен тем, что горячая вода уменьшает уровень гормона стресса в организме, вызывающий преждевременное старение. Кстати, для наиболее выраженного эффекта необходимо полностью погружаться в горячую воду.

Ранее выяснилось, что при занятиях спортом и принятии горячей ванны тратится примерно одинаковое количество калорий. Более того, периодическое посещение горячей ванны ведет к существенному снижению уровня сахара в крови.

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