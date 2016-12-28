Ученые нашли ген алкоголизма

Международная группа ученых в ходе нового исследования обнаружила ген, который отвечает за пристрастие к спиртному.

Во всем виноват, по мнению экспертов, ген KLB. К его открытию привело изучение гормона, который определяет тягу к сладкому.

Также были проведены опыты на мышах. У них удалили данный ген. В результате подопытные начали испытывать стойкое отвращение к алкоголю.