Ученые нашли ген алкоголизма

Международная группа ученых в ходе нового исследования обнаружила ген, который отвечает за пристрастие к спиртному.
Во всем виноват, по мнению экспертов, ген KLB. К его открытию привело изучение гормона, который определяет тягу к сладкому.
Также были проведены опыты на мышах. У них удалили данный ген. В результате подопытные начали испытывать стойкое отвращение к алкоголю.
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
-
Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..Читать статью
-
Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий