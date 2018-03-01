Ученые нашли ген, благодаря которому человечество победит алкоголизм

Александр
Автор: Александр Март 1, 2018 23:45

Ученые из Пенсильванского университета (США) сделали предположение, что в ходе естественного отбора у человека может выработаться непереносимость алкоголя. Выводы сделали на основе анализа 2,5 тыс. испытуемых. 

Специалисты Кейси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт мутации, способные объяснить эволюционные изменения, происходящие с человеком нашего времени. Одна из таких мутаций связана с употреблением алкоголя, сообщает «РИА Новости».

Последний ген кодирует алкогольдегидрогеназу – фермент, запускающий окисление спиртов. По предположению ученых, мутация гена может активировать «антиалкогольную защиту» организма. Правда, пока специалисты не могут понять, как именно это происходит.

Теоретически эти генетические вариации ускоряют расщепление спиртов. Человек может плохо себя почувствовать, выпив алкоголь. Может подступить тошнота. Таким образом возникает непереносимость спиртного.

По мнению ученых, ген меняется под воздействием положительного отбора, из-за чего он закрепляется в популяции. По предварительным прогнозам человечество сможет победить алкоголизм спустя примерно тысячу лет.

Работа ученых опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

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Александр
Автор: Александр Март 1, 2018 23:45
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  • Платон

    Платон

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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