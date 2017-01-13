Ученые нашли гены «зомби» у мышей

Группа ученых провела исследование над лабораторными мышами и обнаружила у них в мозге два набора нейронов.

Примечательно, если их активировать, то грызуны могут превратиться в агрессивного хищника, который с легкостью способен атаковать, преследовать и охотиться на любого зверя или предмет.

Как заявили ученые, включение этих нейронов превращает самых обычных мышей в зомби-убийц.