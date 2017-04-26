Ученые нашли гусениц, которые очистят мир от пакетов из супермаркета

Ученые установили, что гусеницы большой восковой моли способны разлагать полиэтиленовые пакеты. Это открытие поможет избавиться от большого количества мусора на свалках и в океане.

Открытие было сделано случайно. Биолог Федерика Берточчини, увлекающаяся пчеловодством, однажды заметила в ульях личинки большой восковой моли – бабочки-вредителя Galleria mellonella. Ученая собрала гусениц в полиэтиленовый пакет, но вскоре обнаружила, что он прогрызен насквозь, пишет «РИА Новости».

После этого специалисты провели эксперимент: несколько гусениц поместили в пакет из супермаркета. Через 40 минут в нем появились отверстия, а через 12 часов гусеницы съели 92 миллиграмма полиэтилена. По словам биологов, бактерии или грибок не смогли бы так быстро разложить пакет.

После ряда дополнительных экспериментов удалось установить, что гусеницы полностью переваривают полиэтилен. Более того, он разлагается, если просто поместить его на раздавленных гусениц.

Теперь ученые рассчитывают выделить вещество, которое производит нужное действие, а затем синтезировать его искусственным путем.