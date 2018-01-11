Ученые нашли инновационный метод лечения ВИЧ

Американские ученые заявили, что люди, пораженные ВИЧ, в скором времени смогут избавиться от тяжелой болезни. Им поможет инновационный метод лечения.
Как пишут «Известия», биологи создали препарат, который умеет подавлять работу фермента, помогающего ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки.
Было обнаружено, что изменяя структуру ключевых элементов лекарств, которые частично блокировали фермент, биологи нашли нужное вещество. Специалисты уже испытали препарат на мышах, опыты прошли успешно.
Ранее «Алтайская правда» сообщала, что вирус иммунодефицита человека может прятаться в особых тканях организма, делающих его недоступным для лекарств. Из-за этого при прекращении лечения препаратами ВИЧ развивается с новой силой.
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