Ученые нашли источник врожденного интеллекта

Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 14:46

Группа ученых провела исследование и обнаружила 40 генов, ответственных за врожденное развитие у человека интеллекта. В эксперименте приняли участие 80 тысяч человек европейского происхождения, в том числе детей.

Из 40 генов 11 были найдены полногеномным поиском ассоциаций, а 29 — полногеномным анализом ассоциаций. Их экспрессия в основном осуществляется в головном мозге и связана с развитием нервных клеток, передает Лента.ру.

Формирование человеческого интеллекта происходит двумя способами. Первый – это наследственность,  второй — воспитание и внешнее окружение.

Кстати, ранее ученые заявляли, что уровень интеллекта наследуется человеком от его матери. Выяснилось, гены интеллекта связаны с Х-хромосомой, а их у женщин целых две.

Отцовские гены тоже оказывают влияние на интеллект. Они накапливаются в лимбической системе мозга, ответственной за настроение и инстинкт.   В свою очередь, материнские клетки  отвечают за память, мышление, восприятие и речь.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 14:46
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