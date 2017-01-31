Ученые нашли ключ к похудению с помощью «гормона счастья»

Ученым из США удалось обнаружить механизм сжигания жира с помощью «гормона счастья».
Как передают местные СМИ, в ходе эксперимента ученые пытались найти ген, который напрямую связан с серотонином и метаболизмом жиров.
Так, специалисты нашли ген, который программирует нейропептид FLP-7. Согласно исследованию, гормон выделяется из нейронов в мозге при высоком уровне серотонина. Далее он движется по кровеносным сосудам в кишечник и запускает там процесс сжигания жиров.
К слову, если добавлять в организм серотонин искусственным путем, то это приведет к серьезным сбоям.
Ранее ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что снижение уровня дофамина в мозге препятствует похудению. Поясним, это вещество отвечает за получение чувства удовольствия (или удовлетворения) и вызывает снижение двигательной активности.
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