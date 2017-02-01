Ученые нашли метод борьбы с детской депрессией

Ученые заметили, что в современном мире дети стали больше страдать от депрессии. Группа ученых из Норвегии нашла способ борьбы с этой тенденцией.
В исследовании приняли участие порядка 800 детей в возрасте шести лет, около 700-ти в возрасте восьми лет и еще 700 десятилетних мальчиков и девочек.
В результате исследователи пришли к выводу, что уровень подвижности маленьких пациентов напрямую связан с их психоэмоциональным состоянием. Эксперты резюмировали, чем выше физическая активность ребенка, тем меньше вероятность появления депрессии у ребенка.
Ранее ученые выяснили, что депрессия отрицательно влияет на оценки детей в школе. По их словам, родителям необходимо лечить депрессию, чтобы не лечить потом детей.
Исследования показывают, что депрессия может передаваться по наследству. Кроме того, воспитание детей требует много усилий, а, если человек страдает депрессией, то сделать это сложнее.
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