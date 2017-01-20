Ученые нашли основную причину преждевременного старения

Группа исследователей провела эксперимент, в котором приняли участие 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет.

Так, после получения результатов специалисты провели замер длины теломер — концевых участков хромосом, укорочение которых связано со старением.

Выяснилось, длина теломер была больше у тех, кто посвящал физическим упражнениям хотя бы 30 минут в день.

По мнению ученых, это доказывает, что клетки тех, кто ведет сидячий образ жизни, стареют быстрее.