Ученые нашли основную причину преждевременного старения

Группа исследователей провела эксперимент, в котором приняли участие 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет.
Так, после получения результатов специалисты провели замер длины теломер — концевых участков хромосом, укорочение которых связано со старением.
Выяснилось, длина теломер была больше у тех, кто посвящал физическим упражнениям хотя бы 30 минут в день.
По мнению ученых, это доказывает, что клетки тех, кто ведет сидячий образ жизни, стареют быстрее.
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