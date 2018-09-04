Ученые нашли простой способ похудеть

Научная группа из Университета Суррея в Англии провела небольшое пилотное исследование, чтобы выяснить, как изменение времени приема пищи влияет на рацион питания и метаболические процессы в организме.
Ученые устроили эксперимент с участием 16-и добровольцев в возрасте от 29 до 57 лет. Девять человек десять недель завтракали на полтора часа позже, чем обычно, и ужинали на 90 минут раньше. Остальные семеро питались как привыкли. Строгой диеты никто не соблюдал.
В итоге те, кто изменил время приема пищи, потеряли в среднем в два раза больше веса, чем члены контрольной группы. Также у участников первой группы снизился аппетит, они реже стали устраивать перекусы между приемами пищи.
Данное исследование поможет ученым в более масштабных научных трудах.
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