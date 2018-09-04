Ученые нашли простой способ похудеть

Александр
Автор: Александр Сентябрь 4, 2018 05:45

Научная группа из Университета Суррея в Англии провела небольшое пилотное исследование, чтобы выяснить, как изменение времени приема пищи влияет на рацион питания и метаболические процессы в организме.

Ученые устроили эксперимент с участием 16-и добровольцев в возрасте от 29 до 57 лет. Девять человек десять недель завтракали на полтора часа позже, чем обычно, и ужинали на 90 минут раньше. Остальные семеро питались как привыкли. Строгой диеты никто не соблюдал.

В итоге те, кто изменил время приема пищи, потеряли в среднем в два раза больше веса, чем члены контрольной группы. Также у участников первой группы снизился аппетит, они реже стали устраивать перекусы между приемами пищи.

Данное исследование поможет ученым в более масштабных научных трудах.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Сентябрь 4, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Алина

    Алина

    Здравствуйте, до какого числа идёт набор

    Читать статью
  • Алена

    Алена

    Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.

    Читать статью
  • алена

    алена

    до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??

    Читать статью
  • Evgen

    Evgen

    27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…

    Читать статью

  • где можно посмотреть результаты засисления?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии