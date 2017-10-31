Ученые нашли сенсационные доказательства внеземной жизни

Группа ученых обнародовала неоспоримые доказательства существования инопланетян. Эти факты собирались в течение долго времени. Изучая снимки с лунной поверхности, уфологии обнаружили ползучие камни и другие предметы, которые являются доказательствами существования разумной формы жизни на Луне.

В 70-х годах беспилотник Lunar Orbiter 5 зафиксировал на фото камни, за которыми тянулись длинные следы. Это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что камни могут сами перемещаться по поверхности небесного тела. Ведь нет ни ветра, ни иных внешних сил, заставляющих объекты покидать свое место. На фото, сделанных намного позже, запечатлено, что они к тому же могут менять форму, пишет портал dni24.com.

Кстати, образцы этих камней были доставлены на землю для изучения. Что удивительно, они отличались более малым весом по сравнению с лунным грунтом. При этом сразу стали распадаться даже в вакууме. Были замечены полости внутри неоднородной структуры. А внешний вид камней напоминал загадочных представителей фауны.

Отметим, идентичные объекты были замечены в 2008 году на Марсе. Аппарат Phoenix также запечатлел ползучий камень, трижды меняющий свой маршрут. Таким образом, исследователи делают вывод, что существует особо внеземная неорганическяа жизнь.

Также на снимках лунной поверхности уфологии нашли 130-метровый позвоночник непонятного животного. Он напоминает земных доисторических собратьев. А возле кратера Уокер обнаружили странный объект, напоминающий треугольник с перевернутой пирамидой. Кроме этого, сделано около десятка подобных открытий, свидетельствующих о внеземной жизни.

Кстати, существует популярная теория, объясняющую тот факт, что инопланетяне не выходят на контакт с людьми. Существует своеобразный галактический клуб или «клик», члены которого договорились не посещать Землю и не общаться с землянами. Этот договор заключают все развитые внеземные цивилизации. Пока мы еще не достигли того уровня развития, чтобы вступить в этот галактический клуб.

А шотландский астроном Данкан Форган из Сент-Эндрюсского Университета попытался подтвердить или опровергнуть существование «кликов». Его расчеты показывают, что связь между собой могут поддерживать только крупные и средние цивилизации, которым несколько миллионов лет. При этом их общее число составляет несколько сотен. Ученый предполагает, что, скорее всего, существует одна или несколько внеземных цивилизаций, которые просто не хотят идти на контакт с нами.

К такому выводу пришли и исследователи из Австралии. Они считают, что развитых цивилизаций во вселенной слишком мало для контакта с людьми. Как написал доктор Адитья Чопра в статье в издании Astrobiology, ранняя жизнь хрупка. «Поэтому она крайне редко развивается достаточно быстро, чтобы выжить», — заявил он.

Около четырех миллиардов лет назад Венера и Марс, возможно, были обитаемыми. Однако спустя миллиард лет после формирования Венера превратилась в теплицу, а Марс — в холодильник.

«Тайна, почему мы еще не нашли следы инопланетян, может быть связана не столько с вероятностью зарождения жизни или интеллекта, а скорее она объясняется редкостью быстрого возникновения биологической регуляции циклов обратной связи на поверхности планеты», — считает Адитья Чопра.