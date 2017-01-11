Ученые нашли смертельный риск в татуировках

Группа ученых выдвинули гипотезу о том, что татуировки могут нанести непоправимый вред здоровью кожи и организма.

По мнению специалистов, они значительно повышают риск развития рака. Речь о чернилах, используемых тату-мастерами.

Исследователи проанализировали состав 21 вида красок для подобного рода художественной деятельности и в 13 из них выявили наличие канцерогенов. Отметим, эти вещества провоцируют в организме человека развитие раковых опухолей, передает наш сайт.