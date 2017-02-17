Ученые нашли способ, как привлечь женское внимание

Учёные из Австралии провели опрос и рассказали, как привлечь внимание женщин, которым могут пользоваться все мужчины.

Как оказалось, мужчина должен проявлять сочувствие – это ключевой фактор для покорения представительниц слабого пола.

Кроме того, согласно результатам исследования, спутник жизни должен быть добрым и отзывчивым.

Примечательно, что аналогичный опрос проходил и среди мужчин. В этом случае отзывчивость, сочувствие и доброта совершенно не ценились в избраннице, передает наш сайт.