Ученые нашли способ, как привлечь женское внимание

Учёные из Австралии провели опрос и рассказали, как привлечь внимание женщин, которым могут пользоваться все мужчины.
Как оказалось, мужчина должен проявлять сочувствие – это ключевой фактор для покорения представительниц слабого пола.
Кроме того, согласно результатам исследования, спутник жизни должен быть добрым и отзывчивым.
Примечательно, что аналогичный опрос проходил и среди мужчин. В этом случае отзывчивость, сочувствие и доброта совершенно не ценились в избраннице, передает наш сайт.
Читайте также
- Ген депрессии нашли у европейцев ученые из Новосибирска 0 18.Янв
- Ученые ответили, почему молодежь боится взрослеть 0 13.Янв
- Ученые изучат ранее не известные памятники археологии в Белокурихе 0 31.Янв
- Обнародованы планеты, где живут инопланетяне 0 30.Янв
- Ученые: как Земля будет выглядеть через 250 миллионов лет 0 17.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий