Ученые нашли способ облегчить жизнь людям после инфаркта

Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2018 17:45

Небольшой, но эффективный девайс изобрела международная группа ученых для помощи людям, перенесшим инфаркт. Устройство поможет при вновь возникающей сердечной недостаточности или сердечном приступе, справиться с ними.

Как сообщает РИА Новости, статья о новом изобретении уже опубликована в научном журнале. Крепиться оно будет непосредственно к пострадавшей сердечной ткани. Внешне это маленький резервуар из полимера за основу которого взят желатин, который соединен с помощью тончайшего шланга со специальным приспособлением на или под кожей пациента. Через него к сердцу будет доставляться лекарственный препарат.

Устройство пациент может контролировать сам, инструкция проста. Другое дело, что пока трудно обеспечить постоянную доставку лекарства именно в нужное место из-за того, что сердце постоянно сжимается и двигается. Со временем девайс может стать универсальной платформой для лечения других органов и поможет разработать новые методы лечения разных заболеваний.

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Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2018 17:45
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