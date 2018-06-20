Ученые нашли способ облегчить жизнь людям после инфаркта
Небольшой, но эффективный девайс изобрела международная группа ученых для помощи людям, перенесшим инфаркт. Устройство поможет при вновь возникающей сердечной недостаточности или сердечном приступе, справиться с ними.
Как сообщает РИА Новости, статья о новом изобретении уже опубликована в научном журнале. Крепиться оно будет непосредственно к пострадавшей сердечной ткани. Внешне это маленький резервуар из полимера за основу которого взят желатин, который соединен с помощью тончайшего шланга со специальным приспособлением на или под кожей пациента. Через него к сердцу будет доставляться лекарственный препарат.
Устройство пациент может контролировать сам, инструкция проста. Другое дело, что пока трудно обеспечить постоянную доставку лекарства именно в нужное место из-за того, что сердце постоянно сжимается и двигается. Со временем девайс может стать универсальной платформой для лечения других органов и поможет разработать новые методы лечения разных заболеваний.
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