Ученые нашли таинственное «подземелье» на Луне

Уфологи из США обнаружили загадочный «вход под землю» на спутнике Земли.
Американские исследователи внимательно изучают непонятные шероховатости на поверхности Луны. Специалисты считают, что это тайный ход, который ведет под землю.
Ранее исследователи из США выдвинули предположение, что до столкновения двух небесных тел –Земли и Луны — осталось 65 миллиардов лет.
Согласно мнению экспертов, на данный момент наблюдается постепенное замедление вращения Луны вокруг собственной оси, сейчас она делает оборот за 27 дней.
Между тем, через пятьдесят миллиардов лет ее оборот займет уже 47 дней. Согласно прогнозу, периодическое сближение двух тел приведет к взаимному гравитационному взаимодействию и столкновению, пишет портал наш сайт.
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