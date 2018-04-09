Ученые нашли у рыб и рептилий 214 новых вирусов

Александр
Автор: Александр Апрель 9, 2018 05:45

Австралийские и китайские ученые нашли у рыб, земноводных и рептилий более 200 РНК-вирусов, ранее неизвестных человечеству. РНК-вирусы способны вызывать заболевания у людей и домашнего скота. Они ответственны, к примеру, за грипп или геморрагические лихорадки.

По мнению исследователей, РНК-вирусы распространены намного сильнее, чем предполагалось ранее. Специалисты провели анализ порядка 190 существ, сообщают «Актуальные новости».

Анализируя молекулы РНК, извлеченные из тканей животных, ученые нашли 214 новых для науки РНК-вирусов. Многие эти вирусы могут заразить млекопитающих и птиц.

Как предполагают специалисты, пока открыта лишь небольшая часть вирусов, существующих на Земле. Не исключено, что в разных частях света найдут еще РНК-вирусы.

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Александр
Автор: Александр Апрель 9, 2018 05:45
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