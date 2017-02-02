Ученые нашли в Денисовой пещере кости зеброподобной лошади

Ученые нашли в Денисовой пещере, что в Солонешенском районе Алтайского края, кости зеброподобной лошади, которая обитала на Алтае примерно 30 тыс. лет назад.

Такие исследования на днях опубликовал журнал «Наука Сибири» Сибирского отделения Российской академии наук.

«Эта лошадь называется лошадью чисто формально. Если мы ее представим, то она больше будет похожа на что-то среднее между ослом и зеброй – коротконогая, маленькая и не такая грациозная, как обычные лошади. Находка подтверждает, что на Алтае в те времена было намного большее видовое разнообразие, чем сейчас, в том числе фауна была представлена и такими экзотическими видами», – рассказывает младший научный сотрудник лаборатории сравнительной геномики Анна Дружкова.

Ученые отмечают, что в Денисовой пещере обычно датировки всех костных останков можно определить по слоям. Эта находка была из слоя 9.1, возраст которого примерно 20 тысяч лет. Однако когда был сделан радиоуглеродный анализ этого образца, то обнаружилось, что он еще старше.

Напомним, Денисова пещера на Алтае – археологический памятник мирового значения, в ней постоянно ведутся раскопки. В марте 2010 года стали известны результаты международных исследований: оказалось, что найденная там окаменелая фаланга пальца принадлежит еще неизвестному науке виду человека. Ученые дали алтайской находке имя – «Женщина Икс».

Солонешенский район