Ученые нашли в Космосе ледяную планету Хот из «Звездных войн»

Ряд астрономов заявляет, что мифическая планета Хот, которая упоминается в известной киносаге «Звездные войны», существует в реальности.
Эксперты говорят: не так давно была открыта планета OGLE-2016-BLG-1195L b, которая очень похожа на небесное тело из знаменитого фильма. Объект вращается вокруг коричневого карлика и находится от него на таком же расстоянии, как и наша планета от Солнца.
Но только в отличие от Земли та планета очень холодная, на ней преобладают экстремально низкие температуры, пишет «ToDay News Ufa».
Ранее исследователи говорили, что нашли в Солнечной системе двойника планеты Коррибан, которая являлась родиной ситхов из «Звездных войн».
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий