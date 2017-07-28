Ученые нашли в Космосе ледяную планету Хот из «Звездных войн»

Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 17:46

Ряд астрономов заявляет, что мифическая планета Хот, которая упоминается в известной киносаге «Звездные войны», существует в реальности. 

Эксперты говорят: не так давно была открыта планета OGLE-2016-BLG-1195L b, которая очень похожа на небесное тело из знаменитого фильма. Объект вращается вокруг коричневого карлика и находится от него на таком же расстоянии, как и наша планета от Солнца.

Но только в отличие от Земли та планета очень холодная, на ней преобладают экстремально низкие температуры, пишет «ToDay News Ufa».

Ранее исследователи говорили, что нашли в Солнечной системе двойника планеты Коррибан, которая являлась родиной ситхов из «Звездных войн».

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Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 17:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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