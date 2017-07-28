Ученые нашли в Космосе ледяную планету Хот из «Звездных войн»

Ряд астрономов заявляет, что мифическая планета Хот, которая упоминается в известной киносаге «Звездные войны», существует в реальности.

Эксперты говорят: не так давно была открыта планета OGLE-2016-BLG-1195L b, которая очень похожа на небесное тело из знаменитого фильма. Объект вращается вокруг коричневого карлика и находится от него на таком же расстоянии, как и наша планета от Солнца.

Но только в отличие от Земли та планета очень холодная, на ней преобладают экстремально низкие температуры, пишет «ToDay News Ufa».

Ранее исследователи говорили, что нашли в Солнечной системе двойника планеты Коррибан, которая являлась родиной ситхов из «Звездных войн».