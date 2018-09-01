Ученые нашли в попугаях задатки предпринимателей

Александр
Автор: Александр Сентябрь 1, 2018 17:45

Немецкие орнитологи провели эксперименты с несколькими видами попугаев и пришли к выводу, что эти птицы способны принимать экономически выгодные решения. Тесты прошли попугаи вида солдатский ара, синегорлый ара, горный ара и жако.

Птиц натренировали обменивать небольшие предметы вроде мотка скотча на угощения. У каждого предмета была своя ценность. В обмен на один предмет попугай получал кусочек сухой кукурузы (маленькая награда), за другой предмет птице давали подсолнечное семечко (средняя награда), а за третий – кусочек грецкого ореха (большая награда).

Когда птицы к этому привыкли, им на выбор стали предлагать предмет или немедленное угощение. Если птица в обмен на этот предмет могла получить более ценное угощение, она всегда выбирала предмет.

Выбор в пользу экономически более эффективного решения попугаи делали вне зависимости от того, была немедленная награда маленькой или средней, пишет «N+1».

Кстати, некоторые птицы, а особенно жако, всегда выбирали предмет, даже если угощение было большим. Орнитологи предположили, что для птиц сам предмет может изначально представлять бóльшую ценность, чем угощение. То есть они способны завышать или занимать ценность чего-либо.

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Александр
Автор: Александр Сентябрь 1, 2018 17:45
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