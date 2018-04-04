Ученые научились управлять поведением мышей

Александр
Автор: Александр Апрель 4, 2018 17:45

Южнокорейские ученые научились управлять поведением подопытных мышей. По их мнению, это научное достижение поможет в будущем создать животных-киборгов, которыми будет управлять человек.

Биолог Дэсу Ким и инженер Фил Сын вживили мышам импланты с нитью оптоволокна. По этой нити в мозг животным от компьютера поступали световые сигналы. По команде грызуны проявляли интерес к еде, самке или, напротив, теряли его, пишут «Известия».

В процессе эксперимента мыши бегали по лабиринту, в котором встречали то самок, то еду, то мостик, то объекты, вызывающие страх. Грызун, которым управлял человек, прошел лабиринт за 46 секунд, а мышь без импланта блуждала почти 8 минут.

Кстати, ученые не раз сравнивали мышей с людьми, поэтому регулярно ставят эксперименты, предназначенные для человека на грызунах. Не значит ли это, что скоро ученые наутся управлять поведением людей?

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Александр
Автор: Александр Апрель 4, 2018 17:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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