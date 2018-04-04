Ученые научились управлять поведением мышей

Южнокорейские ученые научились управлять поведением подопытных мышей. По их мнению, это научное достижение поможет в будущем создать животных-киборгов, которыми будет управлять человек.

Биолог Дэсу Ким и инженер Фил Сын вживили мышам импланты с нитью оптоволокна. По этой нити в мозг животным от компьютера поступали световые сигналы. По команде грызуны проявляли интерес к еде, самке или, напротив, теряли его, пишут «Известия».

В процессе эксперимента мыши бегали по лабиринту, в котором встречали то самок, то еду, то мостик, то объекты, вызывающие страх. Грызун, которым управлял человек, прошел лабиринт за 46 секунд, а мышь без импланта блуждала почти 8 минут.

Кстати, ученые не раз сравнивали мышей с людьми, поэтому регулярно ставят эксперименты, предназначенные для человека на грызунах. Не значит ли это, что скоро ученые наутся управлять поведением людей?