Ученые научились воскрешать людей из мертвых

Британские ученые нашли реальный способ воскресить человека из мертвых. Для этого необходим лишь мозг человека.
Ученые предлагают заморозить голову. Затем, когда появится возможность создать бионическое тело, в него будет помещен размороженный мозг.
Исследователи уверены, что сенсорная технология позволит владеть всеми органами чувств, и полностью ощущать каждую клетку своего нового тела.
В бионическое тело будут заложены данные о манере общения, особенностях речи, мимике и поведении человека.
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