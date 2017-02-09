Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны

Исследователи рассказали, в какие дни недели с большей долей вероятности можно увидеть пророческие сны.

По мнению ученых, сны с четверга на пятницу бывают вещими у тех людей, которые имеют проблемы в личной жизни.

Между тем, именно сновидения с пятницы на субботу могут быть пророческими и рассказать о будущей судьбе родственников и близких.

Специалисты отмечают, что сны в этот день могут воплотиться в реальность в течение следующих суток.

Сновидения с воскресенья на понедельник обычно отражают эмоциональную усталость человека, и сосредотачиваться на них не стоит.

Ранее ученые из США пришли к выводу, что при недосыпании вероятность подхватить простуду возрастает в несколько раз. Для того, чтобы иммунитет человека был крепким, на сон следует отводить шесть-семь часов.