Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 15:46

Исследователи рассказали, в какие дни недели с большей долей вероятности можно увидеть пророческие сны.

По мнению ученых, сны с четверга на пятницу бывают вещими у тех людей, которые имеют проблемы в личной жизни.

Между тем, именно сновидения с пятницы на субботу могут быть пророческими и рассказать о будущей судьбе родственников и близких.

Специалисты отмечают, что сны в этот день могут воплотиться в реальность в течение следующих суток.

Сновидения с воскресенья на понедельник обычно отражают эмоциональную усталость человека, и сосредотачиваться на них не стоит.

Ранее ученые из США пришли к выводу, что при недосыпании вероятность подхватить простуду возрастает в несколько раз. Для того, чтобы иммунитет человека был крепким, на сон следует отводить шесть-семь часов.

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Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 15:46
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